Яд скорпионов может быть полезен в лечении туберкулеза. Два вещества, которые можно получить при личном контакте с насекомым, эффективны против золотистого стафилококка и палочки. О результатах исследований сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Изучению подвергся яд скорпионов из Северной Америки. Ученым удалось получить из него него два соединения. Эксперименты показали, что оба вещества эффективно подавляют жизнедеятельность золотистого стафилококка, являющегося причиной огромного числа заболеваний - начиная кожными инфекциями и заканчивая пневмонией.

За шесть часов рост бактерий блокировался на 90 процентов, а через сутки - 99,9%. Одно из веществ ингибировало рост палочки Коха, той самой, из-за которой туберкулез все еще остается популярным заболеванием в странах третьего и не только мира.

Оказалось, что под удар попадают не только экспериментальные бактерии, но и патогены, устойчивые к лекарствам.

Ученые успешно испытали полученные вещества на мышах, больных туберкулезом. В результате подопытные пациенты практически выздоровели - перестали терять вес и потеряли 90% патогена в мокроте.

