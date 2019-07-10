У Сирії від розриву міни загинули діти [ Редактировать ]
Семеро дітей загинули після розриву міни у сирійській провінції Дейрез-Зор. Трагедія сталася на околиці села Деблан, де дітлахи гралися. Усіх їх зі скалковими пораненнями доправили до місцевої лікарні, однак жодного врятувати не змогли. Загиблим було від 9 до 13 років.
Нагадаю, за даними правозахисників, унаслідок боїв між опозицією та силами Асада, що їх підтримує Росія, впродовж останніх кількох місяців загинуло близько півтори тисячі мирних жителів, знищено десятки лікарень і шкіл.
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