В пятницу, 12 июля, в Днепровском районе Киева произошло ДТП. Известно, что у трамвая, который совершал посадку пассажиров, отказали тормоза. Во время, когда транспорт начал движение назад из задней двери выпала пожилая женщина, передает "Информатор".

Отмечается, что происшествие случилось около 09:00. Пострадавшую женщину госпитализировали.

По предварительной информации, трамвай №33 остановился, чтобы забрать пассажиров на улице Гната Хоткевича, но неожиданно начал движение назад. Все попытки водителя остановить состав не дали результата и у людей началась паника. Они начали выпрыгивать из салона находу, а пожилая женщина упала и ударилась головой об асфальт.

На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают детали происшествия.

Ранее сообщалось, что во Львове мужчина наехал автомобилем на ребенка, а также в серьезном ДТП под Винницей пострадало девять человек.