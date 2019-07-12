Отказали тормоза: в Киеве произошло ДТП с трамваем [ Редактировать ]
В пятницу, 12 июля, в Днепровском районе Киева произошло ДТП. Известно, что у трамвая, который совершал посадку пассажиров, отказали тормоза. Во время, когда транспорт начал движение назад из задней двери выпала пожилая женщина, передает "Информатор".
Отмечается, что происшествие случилось около 09:00. Пострадавшую женщину госпитализировали.
По предварительной информации, трамвай №33 остановился, чтобы забрать пассажиров на улице Гната Хоткевича, но неожиданно начал движение назад. Все попытки водителя остановить состав не дали результата и у людей началась паника. Они начали выпрыгивать из салона находу, а пожилая женщина упала и ударилась головой об асфальт.
На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают детали происшествия.
Ранее сообщалось, что во Львове мужчина наехал автомобилем на ребенка, а также в серьезном ДТП под Винницей пострадало девять человек.
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