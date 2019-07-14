У "Фельдман Екопарку" діти з Донбасу проходять психосоціальну реабілітацію [ Редактировать ]
Жертви бойових дій на Сході України потребують допомоги. І вимушені переселенці отримують її в харківському Центрі психосоціальної реабілітації "Фельдман Екопарк". Про лікування за допомогою тварин та арт-терапії - дивіться далі.
Цих дітей, які разом із батьками змушені були тікати від війни на Донбасі, щотижня привозять до Фельдман Екопарку. Хлопці й дівчата гуляють, спілкуються з собаками.
"Сидеть, сидеть, лапу. Лапу дай. Голос! Гав. Держи".
Та катаються на конях.
"Чуть-чуть вперед, спина, главное, спина ровно, да. Держишься, да. И "шагом", говори. Шагом".
Ефект від таких, на перший погляд, простих речей колосальний. Батьки кажуть малі задоволені та почуваються краще.
"У него как ДЦП, очень слабая спина, и когда катается на лошадях, ему очень помогает. Он лучше себя чувствует", - говорить Ірина Лаптєва, мати хлопчика, який проходить реабілітацію.
Учений-психотерапевт, який також розробляв програму реабілітації у "Фельдман Екопарку", каже: тут зібрані всі відомі у світовій практиці елементи для природного відновлення.
"Первый этап - это релаксация. Это вот чувство безопасности, свободы и причастности к эстетике прекрасного живого мира. На втором этапе, особенно при контакте с животными, по отношению к животным они чувствуют себя старшими. У них появляется шанс почувствовать свое старшинство, почувствовать заботу, опеку", - говорить Борис Михайлов, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психотерапії Харківської медакадемії післядипломної освіти.
Цього року, як експеримент, малечу почали водити до кажанів.
"Он какой, гладкий или колючий, дети? - Он похож на медведя".
І це гарні ліки від страху переконують психологи.
"И для детей, которые имеют какие-либо страхи, какие-либо вот боязливость, непонимание, нежелание знакомиться, то такое нестандартное животное помогает преодолеть вот эти страхи", - говорить Тетяна Алієва, керівник психологічної служби Центру психосоціальної реабілітації соціально-гуманітарного мультикомплексу "Фельдман Екопарк".
З 2014 Центр психосоціальної реабілітації Фельдман Екопарк уже допоміг 10 тисячам людей - це і учасники бойових дій, і ветерани АТО і ООС, вимушені переселенці з Донбасу та діти, які живуть на прифронтовій території.
"Ребенок, который прятался в подвале, который слышал разрывы пуль, у него психика уже, так скажем, не нарушена, но она уже изменена. И, мне кажется, только добротой, любовью, общением с животными, с природой, мы смогли что-то в этом плане сделать. Тем более, говоря о воинах, которые прошли все эти ужасы, у которых расшатана вся нервная система, они здесь получили не медикаментозную помощь, а как бы реанимацию души", - говорить Олександр Фельдман, народний депутат України, засновник Соціально-гуманітарного мультикомплексу "Фельдман Екопарк".
Долучаються до цієї великої роботи і фахівці: медики та науковці. Приходять сюди й волонтери - за покликом серця.
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