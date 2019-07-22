В Донецкой области на железнодорожной станции "Покровск" произошел инцидент. Известно, что трехлетний ребенок упал на железнодорожних путях и получил травму руки. Его 22-летняя мать отвлеклась и не заметила, что сын практически оказался под колесами поезда, передает "УНН".

"Правоохранители установили, что в момент движения поезда, молодая женщина с двумя детьми решила перейти пути. Пока мать перевозила коляску с младшим ребенком, ее второй трехлетний сын упал, и его руки оказались на рельсах. Мальчик чудом остался жив, однако получил травму руки", - говорится в сообщении ГУНП.

Медики отвезли пострадавшего в местную больницу. Там ребенку ампутировали фаланги трех пальцев руки. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" УК Украины.

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