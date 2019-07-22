Мать отвлеклась: на железнодорожние пути упал ребенок [ Редактировать ]
В Донецкой области на железнодорожной станции "Покровск" произошел инцидент. Известно, что трехлетний ребенок упал на железнодорожних путях и получил травму руки. Его 22-летняя мать отвлеклась и не заметила, что сын практически оказался под колесами поезда, передает "УНН".
"Правоохранители установили, что в момент движения поезда, молодая женщина с двумя детьми решила перейти пути. Пока мать перевозила коляску с младшим ребенком, ее второй трехлетний сын упал, и его руки оказались на рельсах. Мальчик чудом остался жив, однако получил травму руки", - говорится в сообщении ГУНП.
Медики отвезли пострадавшего в местную больницу. Там ребенку ампутировали фаланги трех пальцев руки. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" УК Украины.
Ранее сообщалось, что под Ривне двух детей засыпало песком, а также на николаевском вокзали нашли труп младенца.
по теме
В Кривом Роге 2-летний ребенок выпал из окна
В воскресенье, 21 июля, в Кривом Роге на Европейском бульваре случилось жуткое происшествие
Ехал на желтый: в Днепре водитель сбил ребенка на переходе
В субботу, 20 июля, в Днепре на Набережной Победы произошло серьезное ДТП
В Кирилловке подросток на аттракционе свернул себе шею
В Кирилловке на Азовском море произошло очередное ЧП
Во Львове возле детсада рухнула конструкция, есть жертвы
Известно, что подпорная стенка в саду была в плохом состоянии
Под Сумами школьница покончила с собой
Во вторник, 16 июля, в Сумской области городе Глухове произошло страшное ЧП