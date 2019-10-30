Понад 20 тисяч людей на Харківщині можуть залишитися без повноцінної медичної допомоги. У селищі Ківшварівка.

Повернути лікарів до місцевої поліклініки вимагають жителі селища Ківшарівка на Харківщині. У рамках оптимізації фахівців перевели до райцентру. І тепер люди вимушені їхати на прийом до вузьких спеціалістів кілька десятків кілометрів. За оптимізацією, побоюються люди, криється намагання закрити в Ківшарівці лікарню та поліклініку, які обслуговують понад 20 тисяч людей.

Поліклініка в Ківшарівці велика, семиповерхова. Збудована у 70 роках минулого століття, вона обслуговувала дев'ятнадцяти-тисячне селище і прилеглі села у радіусі 20-ти кілометрів. Та цього року, жаліються люди, доводиться їздити в райцентр, за двадцять кілометрів. Бо у поліклініці практично не залишилося вузьких спеціалістів. Місцеві жителі кажуть: місцева влада зробила так, що лікарі розбіглися.

"Їх просто переводили на 0,7 ставки, 0,5 ставки, а тим, лікарям, які в міській лікарні в Куп'янську, тим давали ставку, півтори ставки, скільки потянеш, стільки тобі давали", - говорить Олександр Іванов, житель Ківшарівки.

До будинку культури люди прийшли вимагати від місцевої влади повернути медиків у поліклініку й не скорочувати відділення у селищній лікарні.

"Сто семьдесят шесть человек до нового года біло сокращено".

"Ми лишили людей неврологічних койок, ми лишили людей терапевтичних койок! Лор-отделение, которое обслуживает четыре района. Прикрыли! Как вы себе представляете человека, я понимаю, что вы не медики, после оперативного лечения? Что мы потом будем иметь после мединстинита? Труп" - говорить Ольга Лапінська-Бакаєва, лікар Ківшарівської лікарні.

Ківшарівці кажуть - дістатися до райцентру, особливо взимку, та ще й старим людям - дуже тяжко.

"Люди, которые имеют сахарный диабет, они должны 22 км проехать в Купянск, чтоб получить инъекции, выстоять в очереди, потому что у нас нет эндокринолога, у нас забрали аптеку, которая давала людям бесплатный инсулин", - говорить Людмила Величко, жителька Ківшарівки.

"Если живут в селе 20 км дедушка и бабушка. Дедушку положили в больницу. Очень большая проблема за 25 км при наших дорогах, при наших зимах съездить к дедушке, подвезти что-то продукты", - говорить Петро Вітко, пенсіонер, житель Новоосинового.

Місцева влада проблеми не бачить. Три лікарні у сусідніх населених пунктах об'єднали. Тож на папері це один медзаклад, і дарма, що відділення розташовані в радіусі півсотні кілометрів. А працівників скоротили, щоб вистачило на всіх зарплатні.

"Мы выровняли бюджет, у нас в этом году впервые за много лет нет задержки зарплат. Были сокращены административный аппарат и хозблок. На сегодняшний день в рамках оптимизации был сделан перевод отделений. Мы централизовали все отделения, которые круглосуточной помощи и неотложной помощи, мы их сконцентрировали на базе одной больницы", - говорить Валерій Говоров, секретар Куп'янської міськради.

Щоб не дати розвалити поліклініку і лікарню, люди на загальних зборах вирішили самотужки слідкувати, щоб майно медзакладів не вивозили.