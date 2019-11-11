Леся Никитюк ошарашила откровенным нарядом [ Редактировать ]
Леся Никитюк / Фото: Іnstagram
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ошарашила поклонников новым фото. На снимке она позирует в интересном образе.
Звезда опубликовала фото в Іnstagram, где она в ярком розовом платье. Оно было украшено блестками.
Ранее сообщалось о том, что Никитюк разозлила пользователей. А также Наташа Королева шокировала обращением к Зеленскому.
по теме
Prev Next
11 ноября 2019 09:38
В недоумении: близкие Заворотнюк шокировали заявлением
Семья российской звезды Анастасии Заворотнюк находится в недоумении
10 ноября 2019 14:32
Тина Кароль в экстра-мини взбудоражила поклонников
Певица поразила фанатов новым эффектным фото
06 ноября 2019 13:58
Тина Кароль без белья устроила "пожар" в сети
Певица поразила фанатов новым эффектным фото
06 ноября 2019 13:34
Обнаженная Ратаковски поразила откровенным фото
Знаменитая во всем мире модель поделилась с поклонниками фото
05 ноября 2019 19:48
Появились детали о любовнике Заворотнюк
Российская актриса завела роман во время съемок сериала