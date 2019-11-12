С морщинами рано или поздно сталкиваются все люди. Это признак старение, которого не удается избежать естественным путем. Эксперты провели исследование и выяснили, почему же появляются морщины и как замедлить их процесс.

В зависимости от состояния организма и образа жизни эти изменения могут быть заметны раньше или позже и больше или меньше. Старение организма и всех его органов и систем (а кожа - это отдельный орган) обусловлено внутренними и внешними причинами.

Физиологические причины старения

Генетически запрограммированная продолжительность жизни наших клеток

Гормональный фактор

Снижение иммунной функции организма вследствие плохой экологии

Болезни всего организма, а также принимаемые для их лечения препараты

Плохое и нерегулярное питание

Строгая постоянная диета

Внешние причины старения кожи

Вредное ультрафиолетовое облучение

Метеорологические факторы (холод, ветер, загрязнение атмосферы)

Факторы, связанные с особенностями образа жизни (курение, алкоголь)

Стрессы (нарушается кровоснабжение кожи и образуются свободные радикалы)

Косметические факторы (постоянный контакт с агрессивными веществами, применение неподходящей типу кожи косметики)

Усиленная мимика

Дефекты зубного ряда, некачественное протезирование, сопряженное с занижением или завышением прикуса

Если вы ведете интенсивный образ жизни или у вас нарушен режим дня, если вы курите, а на работе переживаете постоянный стресс, то, возможно, обнаружите первые морщинки, даже не достигнув 30-летнего рубежа. Однако, как бы там ни было, но от разрушительного воздействия времени никто не защищен.

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