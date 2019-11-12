Как замедлить появление морщин [ Редактировать ]
С морщинами рано или поздно сталкиваются все люди. Это признак старение, которого не удается избежать естественным путем. Эксперты провели исследование и выяснили, почему же появляются морщины и как замедлить их процесс.
В зависимости от состояния организма и образа жизни эти изменения могут быть заметны раньше или позже и больше или меньше. Старение организма и всех его органов и систем (а кожа - это отдельный орган) обусловлено внутренними и внешними причинами.
Физиологические причины старения
- Генетически запрограммированная продолжительность жизни наших клеток
- Гормональный фактор
- Снижение иммунной функции организма вследствие плохой экологии
- Болезни всего организма, а также принимаемые для их лечения препараты
- Плохое и нерегулярное питание
- Строгая постоянная диета
Внешние причины старения кожи
- Вредное ультрафиолетовое облучение
- Метеорологические факторы (холод, ветер, загрязнение атмосферы)
- Факторы, связанные с особенностями образа жизни (курение, алкоголь)
- Стрессы (нарушается кровоснабжение кожи и образуются свободные радикалы)
- Косметические факторы (постоянный контакт с агрессивными веществами, применение неподходящей типу кожи косметики)
- Усиленная мимика
- Дефекты зубного ряда, некачественное протезирование, сопряженное с занижением или завышением прикуса
Если вы ведете интенсивный образ жизни или у вас нарушен режим дня, если вы курите, а на работе переживаете постоянный стресс, то, возможно, обнаружите первые морщинки, даже не достигнув 30-летнего рубежа. Однако, как бы там ни было, но от разрушительного воздействия времени никто не защищен.
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