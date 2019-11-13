Подросток пытался сменить пол и попал в реанимацию [ Редактировать ]
В России, в Москве, подросток пытался самостоятельно сменить пол и попал в реанимацию. Об этом пишет Mash.
17-летний парень был тихим ребенком и редко выходил из дома. Родители мальчика были в разводе уже долгое время. В 15 лет парень заявил, что хочет стать девушкой.
Он отрастил длинные волосы и стал тайно принимать гормоны.
Периодически он смешивал таблетки с антидепрессантами, в результате чего образовался тромб в легочной артерии и мальчик оказался в реанимации.
Там его историей заинтересовались полицейские, началась проверка.
Ранее мы писали о том, что в Мексике нашли труп модели-трансгендера. А во Львове жестоко избили девушку-трансгендера.
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