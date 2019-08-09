Повешенное тело известной 38-летней мексиканской модели-трансгендера Мириам Риверы нашли в ее собственном доме в Мексике. Об этом пишет Daily Mail.

Ее супруг Даниэль Куэрво уверен, что модель убили и попытались подстроить все, как самоубийство.

По мнению мужа, у его жены был конфликт с влиятельными людьми, которые хотели, чтобы она предоставляла интимные услуги. Также девушка открыто выступала против торговли людьми.

Также сообщается, что женщину кремировали, так и не сделав вскрытия. Куэрво пытался организовать похороны, но ему позвонили и пригрозили: "Не вздумай возвращаться в Мексику, или мы убьем и тебя тоже". Отмечается, что мужчина проживает пока отдельно от семьи в Нью-Йорке. Ему так и не удалось вернуться в Мексику и попрощаться с женой.

Ранее сообщалось, что под Житомиром мужчина зверски расправился с женой и покончил с собой.