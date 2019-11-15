Как убрать запах из обуви: ТОП-3 лайфхака [ Редактировать ]
Как избавится от запаха в обуви / Фото: click-or-die.ru
Запах в обуви - частая проблема, с которой сталкиваются многие. Из-за постоянной влаги, в обуви развиваетя множество микроорганизмов. Мы собрали несколько лайфхаков, которые помогут вам.
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Топ-3 лайфхака, как избавиться от запаха:
- Насыпьте в ненужный носок соль и положите в обувь на ночь.
- Поглотитель с гелием устраняет запахи в два раза быстрее, чем другие поглотители.
- Поглотитель-озонатор также сможет помочь вам. Он не только устраняет неприятный запах, но и губительно действует на микроорганизмы. Лучше всего использовать его на балконе.
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