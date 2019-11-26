Необережність військових, - таку головну версію у справі вибухів на балаклійському арсеналі оприлюднив начальник слідчого відділу ДБР.

Через порушення техніки безпеки могли вдарились один об інший два ракетні двигуни. Від зіткнення, імовірно, виникла іскра, яка й спричинила займання. Слідство ще триває.

Нагадаємо, 15 листопада під час планових робіт з утилізації боєприпасів у Балаклії сталося кілька вибухів і пожежа. Загинуло троє саперів, ще троє зазнали поранень.

"На сьогоднішній день розглядається декілька версій. Допитано більше ста людей на сьогоднішній день. Але ми схиляємося до того, і це основна наша версія, що все-таки ті особи, які безпосередньо виконували роботи з цими боєприпасами, - вони якраз і причетні, із-за того, що не виконували техніку безпеки під час такого виду робіт", - зазначив Олексій Новіков, начальник слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань у Полтаві.