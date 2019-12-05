Количество пострадавших в результате пожара в Одессе возросло. По состоянию на 10:00 известно о 29 пострадавших, сообщает "Думская".

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Отмечается, что еще одна девочка 15 лет поступила в детскую областную больницу.

"В стационарах все больные - стабильные, без ухудшения. Вчера еще одна девочка 15 лет поступила в детскую областную больницу. Всего в стационарах 29 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.