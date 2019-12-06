В пятницу, 6 декабря, на главной улице Киева, на Крещатике, произошел несчастный случай. Посреди улицы, прямо на зону, где шли люди, упали строительные леса. Об этом сообщает Kyiv LIVE.

Одна женщина успела отскочить. Однако другой прохожей повезло меньше. Женщина не успела увернуться и ​​получила травму головы.

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Пострадавшую госпитализировали.

Ранее мы писали о том, что пассажир метро упал на рельсы из-за телефона.