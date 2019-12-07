Завтрак - самый важный прием пищи в течении всего дня. Однако, далеко не все продукты подходят для завтрака, а некоторые из них даже пагубно влияют на организм в целом. Медики рассказали, какие продукты совершенно нельзя употреблять утром на голодный желудок.

Так, на первом месте этого рейтинга оказались цитрусовые. Если эти фрукты регулярно употреблять на завтрак, то они могут спровоцировать гастрит. Такие завтраки диетологи рекомендуют заменить ягодами.

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Противопоказаны также с утра и свежие помидоры. В них содержится дубильная кислота, которая способствует повышению кислотности. Вредны для организма и завтраки, включающие изделия из дрожжевого теста. Они раздражают слизистую оболочку и провоцируют вздутие.

Не рекомендуют употреблять на пустой желудок газированные напитки, которые ухудшают пищеварение и вызывают проблемы в работе ЖКТ на протяжении дня. Замыкает список любимый кофе. Это ароматный напиток, с которого у многих начинается день, раздражает слизистую и провоцирует проблемы с кишечником.

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