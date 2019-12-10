Во вторник, 11 декабря, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Авторами законопроекта являются председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

Пока текст законопроекта не обнародован, но в статье 1 ныне действующего закона предусмотрено, что закон об особом статусе некоторых районов Донбасса действует до 31 декабря 2019 включительно. Таким образом, данным законопроектом предлагается продлить действие закона.

Ранее мы писали о том, что канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что внедрение "формулы Штайнмайера" - это определенный порядок действий, в частности объявление особого статуса и проведение местных выборов.

"Я надеюсь, что и наша встреча, и двусторонняя встреча между президентами состоялась на благо всех", - констатировала она.

Напомним, 9 декабря состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".

Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.

После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Саммит "нормандской четверки" стартовал в 18:20. Встреча была прервана из-за личной встречи президентов Украины и России. Позже Путин прокомментировал переговоры с Зеленским. После этого лидеры четырех государств отправились на ужин, где дообсудили ситуацию.

Сразу после завершения саммита Витренко и Аваков прокомментировали переговоры. Позже с заявлением выступила пресс-секретарь президента.

О чем в итоге договорились политики, а также узнать позицию Зеленского и Путина можно уже на podrobnosti.ua.

"Прекращение огня должно начаться до конца года" - заявил Зеленский. А Макрон подчеркнул, что следующая встреча состоится через четыре месяца.