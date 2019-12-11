Макрон прервал встречу Зеленского и Путина - СМИ [ Редактировать ]
В понедельник, 9 декабря, двустороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже прервал президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на свидетеля событий.
"Примерно так, кстати, завершились переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского: вдруг и сразу. Они, по словам одного из свидетелей события, могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эмманюэль Макрон и сказал: "Все, хватит! Пора ужинать…" То есть ему с госпожой Меркель надоело ждать их за накрытым столом", - утверждает издание.
Напомним, 9 декабря состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".
Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.
После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Саммит "нормандской четверки" стартовал в 18:20. Встреча была прервана из-за личной встречи президентов Украины и России. Позже Путин прокомментировал переговоры с Зеленским. После этого лидеры четырех государств отправились на ужин, где дообсудили ситуацию.
Сразу после завершения саммита Витренко и Аваков прокомментировали переговоры. Позже с заявлением выступила пресс-секретарь президента.
О чем в итоге договорились политики, а также узнать позицию Зеленского и Путина можно уже на podrobnosti.ua.
"Прекращение огня должно начаться до конца года" - заявил Зеленский. А Макрон подчеркнул, что следующая встреча состоится через четыре месяца.
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