В юридической компания "Миллер" больше не будет представлять в суде интересы подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает адвокатское объединение "Миллер" в Facebook.

Как указано, причиной стало наличие конфликта интересов, ведь Шеремет был товарищем основателя компании Маси Найема.

Адвокатское объединение "Миллер" не защищает и не будет защищать в будущем подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета - друга основателя и адвоката компании Маси Найема.

В компании добавили, что адвокат должен избегать появления противоречий между личными интересами и обязанностями перед клиентом.

Напомним, Павел Шеремета был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.