Дело Шеремета: Дугарь оставили под домашним арестом [ Редактировать ]
Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству Павла Шеремета. Об этом сообщает "РБК Украина".
Суд постановил отбывать его в Киеве, а не в воинской части в Днепропетровской области. А также отказался изменить меру пересечения подозреваемой, в частности, отказался отдать ее на поруки депутатам.
Мера пресечения действует до 8 февраля.
Раньше сообщалось о том, что Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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