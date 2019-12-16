В Киеве "поймали на горячем" двух чиновников

В Киеве поймали на взятке руководителя госучреждения Министерства культуры, молодежи и спорта и секретаря комиссии структурного подразделения Государственной службы морского и речного транспорта. Об этом сообщает пресс-центр правоохранителей в Facebook.

Руководитель госучреждения вымогал 100 000 гривен, а секретарь комиссии - 52,5 тысячи гривен.

Чиновник за взятку обещал провести все необходимые расчеты за поставленный им товар. Второй чиновник обещал выдачу разрешительных документов на управление водными транспортными средствами.



Оба коррупционеры задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Продолжается следствие.