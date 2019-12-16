В Киеве "поймали на горячем" двух чиновников [ Редактировать ]
В Киеве поймали на взятке руководителя госучреждения Министерства культуры, молодежи и спорта и секретаря комиссии структурного подразделения Государственной службы морского и речного транспорта. Об этом сообщает пресс-центр правоохранителей в Facebook.
Руководитель госучреждения вымогал 100 000 гривен, а секретарь комиссии - 52,5 тысячи гривен.
Чиновник за взятку обещал провести все необходимые расчеты за поставленный им товар. Второй чиновник обещал выдачу разрешительных документов на управление водными транспортными средствами.
Оба коррупционеры задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Продолжается следствие.
Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке.. Позже в НАБУ сообщили подробности задержания.
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