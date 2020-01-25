Курс биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
В субботу, 25 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $12.97. За месяц курс вырос на $1036.61. Об этом сообщает myfin.by.
Теперь за монету предлагают $8312.55.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $159.29;
- Litecoin $53.14;
- Bitcoin Cash $308.15.
Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
Напомним, мы писали о том, что НБУ ввел новые правила при покупке валюты. Украинцам разрешили использовать программные регистраторы расчетных операций во время операций по обмену валюты.
Ранее сообщалось, что в Нацбанке назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету. А также, Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума.
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