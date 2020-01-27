Авиакатастрофа в Иране: военные три дня скрывали атаку [ Редактировать ]
От президента Ирана Хасана Роухани военные, которые подчиняются аятолле Али Хаменеи, три дня скрывали сбитие украинского самолета. Об этом пишет New York Times, которая восстановила хронологию происходящего в течение первых дней после крушения самолета.
Как отмечается, глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал об атаке на украинский самолет. Он сообщил о произошедшем коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Они только спустя три дня признали сбитие самолета.
Пока иранские власти отрицали причастность к крушению самолета, продолжает NYT, Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
Кроме того, на днях появилось новое видео катастрофы. А в Кабмине назвали два сценария. Также президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию вокруг катастрофы самолета МАУ.
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