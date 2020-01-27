"Укрпочта" отреагировала на информацию средств массовой информации о распространении коронавируса 2019-nCoV через посылки, сообщается на сайте государственной компании.

Уважаемые клиенты! По вспышкам коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. "Укрпочта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения Украины и нашими партнерами в Китае, - сказано в сообщении.

Отмечается, что никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Также в сообщении "Укрпочта" просит доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.

Ранее сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным. Тогда ряд СМИ опубликовали материалы о том, можно ли делать покупки на китайских сайтах без угрозы заразиться коронавирусом.

Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. В изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань жители устраивают драки за еду в супермаркетах.