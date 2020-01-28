Во вторник, 28 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно растет. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $378.7. За месяц курс вырос на $1678.69. Об этом сообщает myfin.by.

Теперь за монету предлагают $9023.91.

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Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $171.64;

Litecoin $171.64;

Bitcoin Cash $364.69.

Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

Ранее мы писали о том, какой курс валют по прогнозу НБУ стоит ожидать 27 января. А также в Нацбанке назвали причину колебания гривны.

Напомним, мы писали о том, что НБУ ввел новые правила при покупке валюты. Украинцам разрешили использовать программные регистраторы расчетных операций во время операций по обмену валюты.

Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.