Как отличить подделку 200 гривен: советы эксперта НБУ [ Редактировать ]
В Национальном банке Украины рассказали, как правильно отличить поддельную банкноту номиналом 200 гривен. Об этом рассказал эксперт Национального банка Украины Михаил Луценко на канале НБУ в Youtube.
Эксперт дал несколько советов, как правильно отличить подделку:
- Материал печати. Поддельная купюра на ощупь будет отличаться тактильно от настоящей банкнотной бумаги.
- Очень важным моментом является водяной знак. На свет можно заметить, что водяной знак отличается от настоящего отсутствием объема и светлого элемента.
- Также, очень важно смотреть на купюру при изменении угла наклона, поскольку число "200" в правом нижнем углу купюры должно изменять свой цвет, чего не происходит с поддельной банкнотой.
- На фальшивке также отсутствует инфракрасная и магнитная защита. Такие фальшивки гарантированно определяются при машинной обработке наличности.
Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Ранее сообщалось, что в Нацбанке назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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