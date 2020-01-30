Релиз мобильного приложения "Дія", известного как "государство в смартфоне", с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, перенесли. Об этом сообщает пресс-служба приложения в Facebook.

Презентация должна была состояться сегодня, 30 января. Однако релиз мобильного приложения отложили на неделю.

"Презентация "Дії" переносится с 30 января и состоится через неделю", - говорится в сообщении.

Напомним, что при помощи этого приложения украинцам будет доступен целый перечень государственных услуг в режиме онлайн.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о запуске цифровых ID-карт гражданина. А глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил о том, что в Кабинете министров допускают введение в Украине электронного удостоверения личности, то есть ID-карты в смартфоне.

Раньше сообщалось о том, что в рамках "государства в смартфоне" мобильная связь в селах будет улучшена. А также, какой должна быть Антикоррупционная стратегия. Смотрите также, кто стал лицом "государства в смартфоне".