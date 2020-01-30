"Государство в смартфоне": дату релиза перенесли [ Редактировать ]
Релиз мобильного приложения "Дія", известного как "государство в смартфоне", с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, перенесли. Об этом сообщает пресс-служба приложения в Facebook.
Презентация должна была состояться сегодня, 30 января. Однако релиз мобильного приложения отложили на неделю.
"Презентация "Дії" переносится с 30 января и состоится через неделю", - говорится в сообщении.
Напомним, что при помощи этого приложения украинцам будет доступен целый перечень государственных услуг в режиме онлайн.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о запуске цифровых ID-карт гражданина. А глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил о том, что в Кабинете министров допускают введение в Украине электронного удостоверения личности, то есть ID-карты в смартфоне.
Раньше сообщалось о том, что в рамках "государства в смартфоне" мобильная связь в селах будет улучшена. А также, какой должна быть Антикоррупционная стратегия. Смотрите также, кто стал лицом "государства в смартфоне".
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"Государство в смартфоне": названа дата релиза приложения
Уже 30 января 2020 года состоится релиз мобильного приложения "Дія", известного как "государство в смартфоне"
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