Опасения сокращения спроса в Китае из-за вспышки коронавируса привели к падению цен на энергетические товары. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (январь 2020 года).

Как отмечается в обзоре, цены на нефть и газ росли в начале года вследствие усиления противостояния на Ближнем Востоке.

Однако в дальнейшем цены "скорректировались из-за избытка предложения и риска распространения коронавируса, что может повлиять на экономику Китая", - добавили в НБУ.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.

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Добавим, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза". Также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".