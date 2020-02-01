Почему падают цены на наз и нефть - НБУ [ Редактировать ]
Опасения сокращения спроса в Китае из-за вспышки коронавируса привели к падению цен на энергетические товары. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (январь 2020 года).
Как отмечается в обзоре, цены на нефть и газ росли в начале года вследствие усиления противостояния на Ближнем Востоке.
Однако в дальнейшем цены "скорректировались из-за избытка предложения и риска распространения коронавируса, что может повлиять на экономику Китая", - добавили в НБУ.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.
Также ранее podrobnosti.ua писали о том, что НБУ купил рекордный объем валюты. А также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
Добавим, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза". Также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".
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