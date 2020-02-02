В Лондоне произошел жуткий теракт [ Редактировать ]
В Лондоне, в районе Стретем неизвестный нападал на прохожих с ножом. Несколько человек получили ножевые ранения. Об этом сообщается на странице лондонской полиции в Twitter.
Сотрудники правоохранительных органов застрелили преступника. Это происшествие полиция назвала терактом.
"На этом этапе, как считается, несколько человек получили ранения. Обстоятельства изучаются, и мы предоставим дополнительную информацию как можно быстрее", - говорится в сообщении
Также, как сообщает телеканал Sky News, возможно на нападавшем могло быть взрывное устройство.
Ранее сообщалось о том, что в Польше задержали украинца, который готовил теракт. Также, мы писали о том, что в Греции предотвратили жуткий теракт. В Греции обнаружили и обезвредили бомбу возле полицейского участка. Механизм установили ночью, но он не сработал из-за того, что неправильно установили.
Мы писали о том, что18 января, в центре французского города Лимож (департамент Верхняя Вьенна, юго-запад страны) случился сильный взрыв, который разрушил жилой дом.
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