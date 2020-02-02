В Лондоне, в районе Стретем неизвестный нападал на прохожих с ножом. Несколько человек получили ножевые ранения. Об этом сообщается на странице лондонской полиции в Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов застрелили преступника. Это происшествие полиция назвала терактом.

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"На этом этапе, как считается, несколько человек получили ранения. Обстоятельства изучаются, и мы предоставим дополнительную информацию как можно быстрее", - говорится в сообщении

Также, как сообщает телеканал Sky News, возможно на нападавшем могло быть взрывное устройство.