Коронавирус в Украине: в Харькове госпитализировали студентов из Китая [ Редактировать ]
В среду, 5 февраля, в Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает местное издание.
Сообщается, что студентов госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Они находятся в специальных боксах, за ними ведется усиленное наблюдение. Также сообщается, что коронавирус у них не подтвердился, однако предполагается, что они могли контактировать с носителями.
По словам медиков, только один из госпитализированных был в Ухане. Большинство из них учатся в ХАИ и живут в общежитиях. Ожидается, что в ближайшее время их выпишут.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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