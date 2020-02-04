Во вторник, 4 февраля, появилась информация о том, что в Ухани выставочный центр переоборудовали под больницу для пациентов с легкими симптомами коронавируса.

Тем временем, смертельный коронавирус "подкосил" уже больше 20 тысяч человек

Сообщалось, что 29 января в Баварии (Германия) выявили случаи заболевания коронавирусом из Китая.

Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

Также мы писали о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил провести эвакуацию граждан Украины с территории Китая. А ученые из Китая и Канады пришли к выводу, что вспышку коронавируса вызвал не один, а сразу два штамма этого патогена.