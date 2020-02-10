Бой Усик-Чисора переносится: что произошло [ Редактировать ]
Украинский боксер Александр Усик из-за травмы перенес свой бой. Дата боя станет известна после того, как боксер придет в форму. Об этом рассказал глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. Сообщает портал VRinge.
Следующий поединок должен был состояться 28 марта 2020 года в Лондоне. Усик должен встретиться с британским ветераном Дереком Чисорой. Однако Усик долечивает руку.
"Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", - сказал Хирн.
Мы сообщали, в субботу, 22 февраля, пройдет реванш между чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.
Сообщалось о том, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру.
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