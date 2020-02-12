В полотенце и с беременным животом: Потап и Настя ошарашили фанов [ Редактировать ]
Известные артисты Потап и Настя Каменских (NK) ошарашили поклонников новым постом в популярной социальной сети Instagram.
В предверии выхода нового клипа группы MOZGI на песню "Девчонка", звездная пара решила удивить подписчиков своей версией. На видео Потап и NK танцуют под песню в оригинальных образах. Если Настя выступила в роли развязной пацанки, то Леша перевоплотился в беременную женщину в полотенце.
Фанаты были в восторге от такой идеи домашнего клипа. В следствии чего засыпали пару одобрительными комментариями.
Остается ждать, когда Каменских решится воплотить образ Потапа в жизнь. И в семье артистов будет пополнение.
Ранее известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала видео в нижнем белье, взбудоражила фанатов новым фото.
Также мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
по теме
"Ты себя запустила": Каменских жестко раскритиковали
Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото с отдыха
Анна Седокова неожиданно показала "беременный" живот
Популярная российская певица Анна Седокова поделилась с поклонниками новым фото
Самую богатую певицу Украины обворовали в Киеве
Популярную украинскую певицу Камалию обворовали в Киеве
Ратаковски на "Оскаре" удивила откровенным нарядом
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски пришла на афтепати премии "Оскар" в интригующем наряде
"Как с Хмельницкого базара": Никитюк жестко раскритиковали
Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок, который жестко раскритиковали