Известные артисты Потап и Настя Каменских (NK) ошарашили поклонников новым постом в популярной социальной сети Instagram.

В предверии выхода нового клипа группы MOZGI на песню "Девчонка", звездная пара решила удивить подписчиков своей версией. На видео Потап и NK танцуют под песню в оригинальных образах. Если Настя выступила в роли развязной пацанки, то Леша перевоплотился в беременную женщину в полотенце.

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Фанаты были в восторге от такой идеи домашнего клипа. В следствии чего засыпали пару одобрительными комментариями.

Остается ждать, когда Каменских решится воплотить образ Потапа в жизнь. И в семье артистов будет пополнение.

Ранее известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала видео в нижнем белье, взбудоражила фанатов новым фото.

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