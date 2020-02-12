Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о том, что украинцев эвакуируют из Уханя уже через несколько дней. Об этом он заявил не брифинге.

По его словам, эвакуация является вопросом нескольких ближайших дней.

"Это вопрос дней, у нас самолет готов, несколько объектов определены, на которые может быть осуществлена эвакуация. Готовится схема размещения, там много технических моментов. Есть несколько вариантов, мы определяемся с тем, какой из них лучших. Как только мы убедимся, что инфекция не будет распространена в Украине, сразу проведем эвакуацию", - добавил Гончарук.

Ранее мы писали о том, что эвакуация украинцев из Уханя сорвалась. После прилета, все граждане Украины должны пройти 14-дневный карантин. Согласие на это дали 50 человек из 80 украинцев, находящихся в провинции Хубэй. МОЗ предложил разместить людей в двух санаториях в Киевской области.