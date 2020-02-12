Смертельный коронавирус: заболеваемость упала на 50% [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР сообщил, что темпы эпидемии коронавируса стремительно падают. Количество ифицированых сократилось на 48,2%. Об этом пишет ТАСС.
"Нынешняя эпидемиологическая ситуация по-прежнему очень серьезная, однако в силу принятых мер появились некоторые позитивные тенденции. Темпы прироста количества больных волнообразно снижаются. Наибольший однодневный прирост подтвержденных случаев инфицирования был зафиксирован 4 февраля и составил 3887 человек. К 11 февраля этот показатель снизился до 2015 новых случаев в день", - сказал представитель ведомства.
Он рассказал, что количество излечившихся от коронавируса возросла с 1,3% до 10,6%.
"Темпы роста числа людей, выписанных из больниц, увеличиваются довольно быстро. Наиболее низкий показатель был зафиксирован 27 января - тогда он составлял 1,3%. К 11 февраля он увеличился до 10,6%", - подчеркнул чиновник.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
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