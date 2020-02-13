Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Рабочий визит в Федеративную Республику Германия состоится 14-15 февраля.

В рамках конференции президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что планируется ввести электронные паспорта гражданина Украины.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность импорта каспийского газа в Украину. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА. Также Зеленский призвал турецкие компании инвестировать в Украину.

Также мы писали о том, что Зеленский попросил о помощи Папу Римского. А также Зеленский во время визита во Львовскую область прокомментировал обыски в офисе телеканала "1+1" по делу о прослушке премьера Алексея Гончарука. А также Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения.