Зеленский выступит на Мюнхенской конференции [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
Рабочий визит в Федеративную Республику Германия состоится 14-15 февраля.
В рамках конференции президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.
Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что планируется ввести электронные паспорта гражданина Украины.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность импорта каспийского газа в Украину. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА. Также Зеленский призвал турецкие компании инвестировать в Украину.
Также мы писали о том, что Зеленский попросил о помощи Папу Римского. А также Зеленский во время визита во Львовскую область прокомментировал обыски в офисе телеканала "1+1" по делу о прослушке премьера Алексея Гончарука. А также Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения.
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