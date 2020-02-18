Новости Украины: главные события 17 февраля [ Редактировать ]
Фото: новости за 17 февраля / Подробности
За прошедшие сутки в Украине случилось много важных событий. Podrobnosti.ua собрали подборку главных новостей за понедельник, 17 февраля.
Власть
- Депутаты начнут отчитываться за командировочные.
- Кабмин опубликовал отчет о работе за 2019 год.
- В МИД сделали заявление о захвате рыбаков в Азовском море.
- Украинских прокуроров отстранили от работы в деле о катастрофе МН17.
- В МИД рассказали о расследовании авиакатастрофы в Иране.
Общество
- По Украине запустят новые внутренние рейсы.
- Украина получит еще один безвиз.
- Украинцев с симптомами ОРВИ эвакуировать из Уханя не будут.
- В "Борисполе" установили мемориал памяти жертв авиакатастрофы МАУ в Иране.
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