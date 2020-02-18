Спасение из Уханя: куда вернутся украинцы [ Редактировать ]
Украинцы вернутся из Китая уже 20 февраля во Львов авиакомпанией SkyUp. Об этом сообщает avianews.com.
Рейс авиакомпании из Уханя прибудет во Львов с промежуточной посадкой в Алматы. Но, позже губернатор Максим Козицкий сообщил, что украинцев не будут размещать под Львовом.
"В Украине есть несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса, в том числе львовский. Вопрос о размещении украинцев, которые прибудут из Китая, во Львове или области не рассматривается", - написал глава Львовской ОГА в Facebook.
Мы писали, что появилась новая дата эвакуации украинцев из Китая. Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинцев.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
по теме
С круизного лайнера экстренно эвакуируют полтысячи пассажиров
С круизного лайнера Diamond Princess отпустят полтысячи людей
Вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги
Такое действие злоумышленников вызвано дефицитом из-за вспышки коронавируса
Эпидемия коронавируса: число жертв приближается к 1900
Всего количество зараженных превысило 72 тыс
Карантин на лайнере: коронавирусом заразилась первая россиянка
На круизном лайнере Diamond Princess в Японии заразилась первая россиянка
В Китае людям запретили выходить из дома
Местным жителям запретили покидать свои дома