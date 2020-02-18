Украинцы вернутся из Китая уже 20 февраля во Львов авиакомпанией SkyUp. Об этом сообщает avianews.com.

Рейс авиакомпании из Уханя прибудет во Львов с промежуточной посадкой в Алматы. Но, позже губернатор Максим Козицкий сообщил, что украинцев не будут размещать под Львовом.

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"В Украине есть несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса, в том числе львовский. Вопрос о размещении украинцев, которые прибудут из Китая, во Львове или области не рассматривается", - написал глава Львовской ОГА в Facebook.

Мы писали, что появилась новая дата эвакуации украинцев из Китая. Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинцев.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.