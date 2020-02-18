На борт круизного лайнера Diamond Princess, на котором была обнаружена вспышка коронавируса COVID-19, японские власти предоставили 2 тысячи смартфонов Apple iPhone.

Это сделали с целью помочь пассажирам получить доступ к необходимой информации и медикаментам. Об этом сообщает Business Insider.

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"Пассажиры судна сообщали о том, что на борту недостаточно лекарств. Министерство здравоохранения Японии совместно с мобильным оператором SoftBank передали 2 тысячи смартфонов iPhone - по одному на каюту. В этих устройствах предустановлено приложение, которое позволяет людям заказывать лекарства, консультироваться с врачами и получать официальную информацию", - говорится в сообщении.

Необходимость передачи смартфонов в SoftBank объяснили тем, что многие пассажиры не могут скачать приложение на свои смартфоны, поскольку их гаджеты зарегистрированы в магазинах приложений других стран и им недоступны программы из япоского сегмента.

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