На круизный лайнер Diamond Princess завезли 2 тысячи iPhone [ Редактировать ]
На борт круизного лайнера Diamond Princess, на котором была обнаружена вспышка коронавируса COVID-19, японские власти предоставили 2 тысячи смартфонов Apple iPhone.
Это сделали с целью помочь пассажирам получить доступ к необходимой информации и медикаментам. Об этом сообщает Business Insider.
"Пассажиры судна сообщали о том, что на борту недостаточно лекарств. Министерство здравоохранения Японии совместно с мобильным оператором SoftBank передали 2 тысячи смартфонов iPhone - по одному на каюту. В этих устройствах предустановлено приложение, которое позволяет людям заказывать лекарства, консультироваться с врачами и получать официальную информацию", - говорится в сообщении.
Необходимость передачи смартфонов в SoftBank объяснили тем, что многие пассажиры не могут скачать приложение на свои смартфоны, поскольку их гаджеты зарегистрированы в магазинах приложений других стран и им недоступны программы из япоского сегмента.
Ранее мы писали о том, что с круизного лайнера экстренно эвакуируют полтысячи пассажиров.
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