Главные новости 18 февраля: чем жил мир и Украина [ Редактировать ]
Фото: главные новости за 18 февраля / "Подробности"
За прошедшие сутки в Украине случилось много важных событий. Podrobnosti.ua собрали подборку главных новостей за вторник, 18 февраля.
Власть
- Эксперты МВФ приедут в Украину с официальным визитом.
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев.
- Президент экстренно собрал СНБО.
- СНБО утвердил оборонный заказ на три года.
- Трамп заявил, что США будут продавать товары Китаю и другим странам.
- В деле об убийстве Шеремета появились новые подробности.
Общество
- На Донбассе боевики обстреляли населенные пункты.
- С 1 апреля 2020 года в Украине стартует срочный призыв в армию.
- С круизного лайнера Diamon Princess экстренно эвакуируют полтысячи пассажиров.
- В Россию перестанут пускать граждан Китая.
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