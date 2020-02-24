Главные новости: что произошло 23 февраля [ Редактировать ]
Главные новости / Фото: pixabay
В Украине за последние сутки произошло много важных событий. Podrobnosti.ua собрали подборку главных новостей за воскресенье, 23 февраля.
Украина
- Отцепленный вагон поезда "Киев-Москва"возвращают в Украину;
- В Киеве человек упал под поезд метро;
- Украинцы в Италии в панике из-за коронавируса;
- В Украине нет случаев заражения коронавирусом - Минздрав;
- В Новых Санжарах иностранке потребовалась медицинская помощь.
Мир
- Фьюри нокаутировал Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира;
- Коронавирус в Китае "убил" более 2440 человек;
- Популярный ведущий умер на съемках научной программы;
- В Пекине за 6 дней построили завод;
- В США ужесточат выдачу грин-карт.
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