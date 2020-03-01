С лайнера Diamond Princess эвакуировали всех пассажиров и экипаж [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 марта, с круизного лайнера Diamond Princess эвакуировали последнюю группу людей. Судно находилось на карантине из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает NHK со ссылкой на японского министра здравоохранения Кацунобу Като.
Лайнер покинули 130 членов экипажа. Весь экипаж начали эвакуировать еще в четверг, 26 февраля. Людей отправят на двухнедельный карантин в больницу, расположенную в префектуре Сайтама.
Людей отпустят после повторных анализов, если их результаты будут отрицательными. Теперь лайнер продезинфицируют и отправят на техническое обслуживание на верфь.
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