Переход на летнее время: когда переводят часы в Украине [ Редактировать ]
В 2020 году Украина переходит на летнее время в воскресенье, 29 марта, в 3 (три) часа по киевскому времени. Стрелки переводя на 1 (один) час вперед. Об этом сообщает Департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Какая сообщили в министерстве, летнее время вводится из-за постановления Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Постановление учитывает порядок исчисления времени, действующий в странах Европы с 1996 года.
В Украине ежегодно переводя часовую стрелку в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.
Ранее мы писали о том, как правильно просить прощение в Прощеное воскресенье. Смотрите, какие традиции и приметы существуют в этот день.
Смотрите также, сколько выходных ждут украинцев в марте 2020 года. Кроме того, мы публиковали календарь православных праздников.
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