В 2020 году Украина переходит на летнее время в воскресенье, 29 марта, в 3 (три) часа по киевскому времени. Стрелки переводя на 1 (один) час вперед. Об этом сообщает Департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Какая сообщили в министерстве, летнее время вводится из-за постановления Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Постановление учитывает порядок исчисления времени, действующий в странах Европы с 1996 года.

В Украине ежегодно переводя часовую стрелку в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

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