Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о проигрыше "Реала" на домашней арене "Реалу Сосьедад". Они пропустили от соперника 4 гола. Об этом он рассказал AS.

"Это футбол. Время от времени дела идут не так, как надо. У нас была сложная игра, мы боролись до конца. Даже уступая 1:4, мы верили в успех. Поздравляю соперника. Мы должны принять поражение. Мы допустили ошибки в обороне, в первом тайме получалось не все. Мне грустно, но ничего не изменить. Будем думать о следующей игре, которая будет в воскресенье", - рассказала он.

Также Зидан добавил, что пропустить четыре гола это очень много, но они приняли это. Также, он рассказал, что команде было очень больно проигрывать. Команда с трудом приняла результат.

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