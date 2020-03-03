Госпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных. Об этом сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы.

Запрет ввели "с целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19, в соответствии со статьями 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ", - говорится в сообщении.

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Решение было принято после того, как на территории Гонконга был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом собаки, у владельца которого также подтвердили коронавирус.

Отмечается, что Госпотребслужба постоянно отслеживает ситуацию по заболеванию животных в мире.

Ранее мы писали о том, что в Гонконге собаку поместили на карантин из-за коронавируса.

Также коронавирус впервые обнаружили в Украине.

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