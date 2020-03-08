В Молдове подтвердили первый случай коронавируса [ Редактировать ]
В воскресенье, 8 марта, стало известно, что Министерство здравоохранения Молдовы подтвердило первый случай заболевания коронавирусом в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Молдовы.
Отмечается, что коронавирус был обнаружен 7 марта у 48-летней женщины, которая вернулась из Италии. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в стратегическое больничное учреждение с аэропорта.
"Она страдает от нескольких хронических заболеваний: диабета, избыточной массы тела 2 степени и гипертонии. Человек был доставлен в медицинское учреждение из аэропорта службой 112 в тяжелом состоянии с двусторонней бронхопневмонией с острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой, кашлем, общей слабостью", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что на Мальте подтвердили первый случай коронавируса. Также читайте о том, что на борту Grand Princess, где обнаружен коронавирус, находятся 49 украинцев.
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