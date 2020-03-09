В понедельник, 9 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко "рухнул". По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $672.02. За месяц курс упал на $2309.6. Об этом сообщает myfin.by.

Теперь за монету предлагают $7745.9.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $196.07;

Litecoin $47.62;

Bitcoin Cash $259.22.

Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.

Кроме того, курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.