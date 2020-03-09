Курс биткоина рекордно "рухнул" [ Редактировать ]
В понедельник, 9 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко "рухнул". По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $672.02. За месяц курс упал на $2309.6. Об этом сообщает myfin.by.
Теперь за монету предлагают $7745.9.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $196.07;
- Litecoin $47.62;
- Bitcoin Cash $259.22.
Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
Кроме того, курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.
по теме
Курс биткоина неожиданно "взлетел"
В четверг, 5 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко "взлетел"
Курс валют на 5 марта
Национальный банк Украины (НБУ) на 5 марта 2020 года установил официальный курс
Курс биткоина резко "рухнул"
В среду, 4 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал
Курс биткоина стремительно растет
Во вторник, 3 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно растет
Курс валют на 2 марта
Национальный банк Украины установил курс гривны на понедельник