Президент Литвы отменил визит в Украину из-за коронавируса [ Редактировать ]
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа решил перенести свой визит в Украину, запланированный на следующую неделю, из-за вспышки коронавируса в мире.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис, передает Delfi.
Отмечается, что поездка Науседы в Украину должна была состояться 18-20 марта.
Кроме того, президент еще должен принять решение о том, будет ли он участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе в конце марта.
В планы Науседы также входило посещение короля Бельгии, но состоится ли встреча, пока не известно.
Ранее сообщалось, что в Берлине из-за коронавируса отменили крупнейшую выставку. Также Гран При Австралии отменили из-за коронавируса.
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