Президент Литовской Республики Гитанас Науседа решил перенести свой визит в Украину, запланированный на следующую неделю, из-за вспышки коронавируса в мире.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис, передает Delfi.

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Отмечается, что поездка Науседы в Украину должна была состояться 18-20 марта.

Кроме того, президент еще должен принять решение о том, будет ли он участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе в конце марта.

В планы Науседы также входило посещение короля Бельгии, но состоится ли встреча, пока не известно.

Ранее сообщалось, что в Берлине из-за коронавируса отменили крупнейшую выставку. Также Гран При Австралии отменили из-за коронавируса.

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