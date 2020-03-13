Гран При Австралии отменили из-за коронавируса [ Редактировать ]
Руководство Формулы-1 приняло решение не проводить этап в Австралии. Об этом сообщает f1analytic.com.
Отмечается, что это произошло из-за инфицирования работника McLaren коронавирусом. Себастьян Феттель и Кими Райкконен покинули Мельбурн еще до решения об отмене этапа.
"Весь сезон Формулы-1 под угрозой, поэтому может случиться так, что в 2020 году не произойдет ни одной гонки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Австралии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Также у жены премьера Канады подтвердили коронавирус.
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Напомним, в Украине ввели карантин из-за коронавируса. Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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