Зеленский подписал закон об образовании [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект "О полном общем среднем образовании". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения документа - 13 марта возвращен с подписью от президента.
Необходимость принятия закона обусловливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия Закона Украины "Об образовании" в 2017 году.
В частности, закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств.
В Министерстве образования подчеркивают, что ученики получают возможность строить индивидуальные образовательные траектории, выбирать учебные предметы и иметь больше прав для ученического самоуправления. Родителям учеников закон предоставляет гарантии безопасной среды для детей, в частности - гарантии защиты от буллинга, а также право инициировать внеплановый институциональный аудит в школе.
Документ предоставляет учителям реальную автономию в создании программ, разработке систем оценки, открывает широкие возможности для повышения квалификации и роста их зарплаты.
Закон также устанавливает новые подходы к назначению директоров школ, предоставляет больше возможностей для усиления школ педагогами и вводит педагогическую интернатуру для молодых учителей.
Напомним, в Украине в 2020 году увеличат плату за обучение для студентов-контрактников более тридцати специальностей.
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