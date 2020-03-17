В Киеве сгорела брошенная база отдыха: есть жертвы [ Редактировать ]
Во вторник, 17 марта, в Деснянском районе столицы на ул. Хотяновского случился пожар на территории недействующей базы отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Пожар произошел в недействующем 2-этажном здании на первом этаже.
Сообщение о пожаре поступило около 7 часов утра. На месте происшествия было задействовано 4 пожарных автомобиля. Огонь ликвидировали около 09:30.
"При разборке строительных конструкций были обнаружены тела двух погибших мужского и женского пола", - говорится в сообщении.
Причина возникновения пожара и обстоятельства смерти людей выясняются.
Ранее мы писали о том, что в Одессе "вспыхнул" пожар: пострадал спасатель. Также читайте о том, что в Волынской области при пожаре погибли дети.
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